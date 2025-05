Mira, l’étudiante mariée de force ou avec son consentement, reflet d’une société syrienne déchirée

Sur la première photo, une jeune brune au visage poupin, les yeux surlignés d’un trait noir, les lèvres rouges et charnues. Sur la seconde, la même femme sans maquillage, vêtue d’un jilbab (robe longue et ample qui couvre le corps entier) bleu ciel. Elle est identifiée comme Mira Jalal Thabat, étudiante alaouite originaire de Talkalakh, un village de la campagne de Homs. En quelques heures, vendredi, elle est devenue malgré elle le symbole de la méfiance des minorités et de la guerre informationnelle qui règnent actuellement en Syrie. Du morcellement et de la polarisation d’un pays, tiraillé entre vérités et récits de désinformation. Elle incarne aussi un phénomène inquiétant passé sous silence, celui des kidnappings de femmes alaouites, mis en lumière depuis les massacres perpétrés contre cette communauté...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte