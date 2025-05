Le 12 mai, dernier délai pour le retrait des candidatures à Beyrouth et dans la Békaa

Le ministère de l’Intérieur a publié vendredi une circulaire dans laquelle il précise que le dernier délai pour le retrait des candidatures pour les élections municipales et de moukhtars dans les mohafazats de Beyrouth, de la Békaa et de Baalbeck-Hermel, qui doivent se dérouler le dimanche 18 mai, a été fixé au lundi 12 mai à minuit. La circulaire souligne cependant que si après le retrait, le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir, il sera possible d’accepter de nouvelles candidatures jusqu’au mercredi 14 mai à minuit. Les élections municipales, qui se tiennent actuellement au Liban avec trois ans de retard en raison des crises successives qui ont secoué le pays ces dernières années, se déroulent en quatre étapes : le Mont-Liban le dimanche 4 mai (déjà terminées), le Liban-Nord et le Akkar ce dimanche 11 mai, Beyrouth et la Békaa le dimanche 18 mai, et le Liban-Sud et Nabatiyé le samedi 24 mai. La circulaire précise par ailleurs que les vainqueurs d’office n’ont pas le droit de retirer leur candidature après l’annonce de leur victoire, mais n’auront plus le choix que de présenter leur démission de leur nouveau poste. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

