Gaza: Israël ne participera pas au plan de distribution d'aide alimentaire, selon l'ambassadeur américain

Israël ne participera pas à la distribution d'aide alimentaire prévue dans le cadre d'une initiative humanitaire menée par les Etats-Unis dans la bande de Gaza assiégée, mais en assurera la sécurité, a déclaré vendredi l'ambassadeur américain en Israël.

"Les Israéliens vont être impliqués dans la fourniture de la sécurité militaire nécessaire, car c'est une zone de guerre, mais ils ne participeront ni à la distribution de la nourriture, ni même à son acheminement dans Gaza", a affirmé Mike Huckabee lors d'un point de presse.

Washington a annoncé qu'une nouvelle "fondation" serait chargée de superviser la distribution de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, où cette aide est vitale pour les 2,4 millions d'habitants mais totalement bloquée depuis le 2 mars par Israël.

Cette initiative, qui remplacerait les mécanismes existants et semble écarter l'ONU et les ONG, survient après 19 mois de guerre entre Israël et le Hamas, et a suscité des critiques à l'international.

"Nous faisons appel aux Nations unies, à toutes les ONG, à tous les gouvernements (...) Nous invitons toutes les personnes concernées à participer à ce processus", a déclaré M. Huckabee, précisant qu'il espérait une mise en oeuvre du plan "très bientôt".

Soutien de longue date d'Israël, M. Huckabee a indiqué que "plusieurs partenaires (avaient) déjà accepté de prendre part à cette initiative", sans dévoiler de noms.

Affirmant qu'il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza, Israël dit que le blocus vise à contraindre le Hamas à libérer les otages qui y sont toujours retenus depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien contre Israël qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023.

La sécurité aux points de distribution serait assurée "par des prestataires privés", tandis que l'armée israélienne se chargerait de la sécurité "à distance des points de distribution" pour les protéger des combats en cours, a indiqué M. Huckabee.

"Il y a évidemment une crise humanitaire. C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'un programme d'aide humanitaire", a-t-il aussi dit, en imputant la responsabilité au Hamas, accusé de détourner l'aide.

Depuis des semaines, des responsables de l'ONU et d'ONG multiplient les avertissements sur la pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant à Gaza.

L'attaque du Hamas le 7-Octobre a entraîné la mort de 1.218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 52.787 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

