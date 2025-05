Les fédérations des municipalités, mère des batailles

Après les municipales, les fédérations des municipalités. Voici la bataille des divers protagonistes politiques dans la phase postscrutin. Tel est notamment le cas des principaux partis chrétiens, à savoir le Courant patriotique libre, les Forces libanaises et les Kataëb, ainsi que les Marada et le mouvement de l’Indépendance à Zghorta. Un tableau sur lequel se greffent aussi des acteurs locaux de poids, tels les Murr dans le Metn pour ne citer que cet exemple. Certains de ces acteurs ont lancé cette bataille quelques heures seulement après le premier round du scrutin tenu dimanche au Mont-Liban. D’autres avaient huilé leurs machines avant même le jour de vote. Et pour cause, ces batailles promettent d’être chaudes, l’enjeu étant de taille : il ne s’agit pas simplement de refléter les résultats des élections...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte