Frappes de drones sur Port-Soudan pour le sixième jour consécutif (source militaire)

Des attaques de drones ont visé vendredi Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement dans l'est du Soudan, pour le sixième jour consécutif, a annoncé à l'AFP une source militaire qui attribue ces frappes aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée.

"Nos défenses antiaériennes ont intercepté un certain nombre de drones ennemis qui visaient des installations et des sites dans la ville", a précisé cette source. Des témoins ont fait état de frappes dans le nord, l'ouest et le sud de cette ville stratégique pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

