À la BDL, Aoun adoube à nouveau Souhaid, en glissant quelques messages

« Vous portez une lourde responsabilité de rétablir la confiance, tant interne qu’internationale, dans le système bancaire libanais et de protéger la monnaie nationale », a déclaré le président de la République, Joseph Aoun, aux responsables de la banque centrale, lors d’une visite aussi rare que symbolique effectuée, jeudi 8 mai au matin, au siège de l’institution. Se disant « confiant qu’avec de bonnes intentions et la coopération de tous, les accomplissements se succéderont dans le sens de nos attentes pour le Liban et les Libanais », le président Aoun s’est ensuite livré à une visite des locaux ponctuée de messages significatifs sur l’avancée des réformes et le rôle de la Banque du Liban dans ce processus. « Par ce geste relativement inédit, le président a clairement voulu afficher sa confiance au gouverneur dans cette période délicate pour la mise en œuvre des réformes, tout en faisant passer certains messages sur le fait que le cap reste clair », résume une source proche de Baabda.

Soutien public

Cette manifestation de soutien public intervient au lendemain de l’intervention remarquée du nouveau gouverneur de la BDL, Karim Souhaid, lors de la deuxième séance de la commission parlementaire des Finances et du Budget consacrée à l’examen du projet de loi-cadre sur la résolution bancaire. Lors de cette séance, il s’est livré à une charge en règle contre le texte, considérant notamment que le projet était anticonstitutionnel et qu’il portait atteinte au principe d’indépendance de la BDL.

Un réquisitoire qui avait notamment poussé le président de la commission, le député Ibrahim Kanaan (ex-CPL), à annoncer la création d’une sous-commission censée « harmoniser » et combler les divergences de points de vue entre la BDL et le ministère des Finances sur ce sujet, faisant craindre un nouveau retard de ce processus indispensable à l’assainissement du secteur bancaire et la conclusion d’un accord avec le FMI. « Les lois adoptées par le gouvernement et les projets de loi déférés par le gouvernement à la Chambre sont une preuve de notre détermination à assurer le cadre légal à même de contribuer au processus de relance », a considéré à cet égard le chef de l’État – en référence au vote de la loi révisant le secret bancaire et à la transmission du projet de loi sur la résolution bancaire –, avant de rappeler que « plusieurs pays frères et amis avaient exprimé leur volonté d’aider le Liban et d’encourager des hommes d’affaires à y investir après la mise sur les rails de ces réformes ».

De son côté, Karim Souhaid a affirmé au chef de l’État qu’il allait « œuvrer à préserver l’indépendance de la Banque du Liban et son intégrité et à la protéger de toute ingérence, quelle qu’en soit l’origine ». Et d’ajouter : « Nous agirons conformément aux lois pour servir l’intérêt du Liban. »

« À vos côtés avec le Premier ministre… »

Nommé le 27 mars dernier à la tête de la BDL, M. Souhaid occupe désormais un poste-clé pour la mise en œuvre des réformes exigées par la communauté internationale, dans un pays toujours enlisé dans une crise financière inédite. Fort du soutien de 17 ministres sur les 24 que compte le gouvernement de Nawaf Salam, le nouveau gouverneur bénéficie, depuis le début, de l’appui affirmé du chef de l’État, en dépit des fortes réserves exprimées par M. Salam et son entourage sur cette candidature, jugée notamment trop proche des milieux bancaires – ce dont l’intéressé s’est toujours défendu. « Avec le Premier ministre, je suis à vos côtés pour aplanir tous les obstacles qui entraveraient votre travail », a glissé à cet égard Joseph Aoun à l’adresse du gouverneur, semblant vouloir signifier la fin de cet épisode.