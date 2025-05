Joseph Aoun souhaite « plein succès » à Léon XIV pour « renforcer le dialogue entre les religions »

Le président libanais, Joseph Aoun, a félicité jeudi soir l'Église catholique et le monde pour l’élection de Léon XIV, le premier pape américain de l'Histoire, le cardinal Robert Francis Prevost. « Nous prions Dieu de lui accorder santé, bien-être et sagesse afin qu’il puisse guider l’Église durant cette étape importante de son histoire, a écrit la présidence sur X. Nous lui souhaitons plein succès dans ses efforts pour diffuser le message d’amour et de paix à travers le monde, renforcer le dialogue entre les religions et les différentes cultures, et faire de son pontificat une période riche en réalisations au service de toute l’humanité. » Le nouveau souverain pontife est âgé de de 69 ans. Considéré comme un homme d'écoute et de synthèse, classé parmi les modérés, et connaissant autant le terrain que les rouages du Vatican, il a été élu au deuxième jour de ce scrutin qui s'annonçait très ouvert, du fait notamment du nombre record de cardinaux présents.

