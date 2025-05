Les États-Unis et Israël tentent d’imposer un nouveau mécanisme d’aide humanitaire

L’administration Trump fait pression sur les Nations unies et les organisations humanitaires internationales depuis quelques jours pour faire approuver un nouveau plan autorisant des livraisons d’aide limitées à Gaza sous la supervision d’Israël. « Les habitants de Gaza meurent de faim et nous allons les aider à se procurer de la nourriture », a déclaré lundi le président américain. Ce mécanisme est censé faire face à la détérioration de la situation humanitaire dans l’enclave, plus de deux mois après l’imposition d’un blocus israélien total suivi de la rupture d’un cessez-le-feu fragile conclu en janvier.Alors qu’aucune nourriture ou aucun carburant n’a été autorisé à entrer dans le territoire, les organisations humanitaires internationales ont mis en garde contre une famine imminente. Cet...

