L'armée israélienne ouvre un dispensaire mobile pour soigner les druzes dans le sud de la Syrie

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir ouvert un dispensaire mobile dans le sud de la Syrie afin de venir en aide à la population druze. Le dispensaire se trouve près du village druze de Hader, dans le sud de la Syrie, a indiqué l'armée dans un communiqué. "Cette installation fait partie des efforts déployés par (l'armée) pour soutenir la population druze syrienne et assurer sa sécurité", a-t-elle ajouté. Sur des images vidéo diffusées par l'armée, des infirmiers et médecins militaires aux visages floutés soignent un homme, le bras dans le plâtre, au visage également flouté, dans ce qui ressemble à un mobile home. Des violences interconfessionnelles opposent depuis début mars combattants druzes et forces loyales aux nouvelles autorités en Syrie, des groupes affiliés au nouveau régime s'en prenant à la communauté druze dans le sud du pays. Plusieurs dizaines de druzes ont été hospitalisés en Israël depuis le début des heurts, selon un médecin du centre médical Ziv de Safed, dans le nord du pays. Le 3 mai, après de nouveaux heurts, une frappe israélienne à proximité du palais présidentiel syrien a été présentée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme un "message clair" sur le fait que son pays ne permettra aucun "déploiement de forces (armées syriennes) au sud de Damas" ni aucune "menace contre la communauté druze". Les druzes, adeptes d'un islam hétérodoxe dérivé du chiisme, sont présents surtout en Syrie, au Liban et en Israël. Dans ce dernier pays, ils forment une minorité arabophone de plus de 150.000 personnes, et 22.000 druzes vivent dans la partie du Golan annexée par Israël, dont moins de 10% ont la nationalité israélienne, selon les derniers chiffres officiels. Loyaux à l'Etat d'Israël depuis sa création en 1948, les druzes sont surreprésentés dans son armée et sa police par rapport à leur importance dans la population. dms/phy/hme © Agence France-Presse



