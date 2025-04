Israël s’immisce dans les affrontements en bordure de Damas

La dernière vague de violences a ravivé les craintes. Si celles-ci ne s’étaient jamais vraiment calmées depuis la chute de Bachar el-Assad et la prise de pouvoir de la coalition menée par Hay’at Tahrir el-Cham, le nouvel épisode d’affrontements qui a débuté à Jaramana rappelle que le chemin est encore long pour unifier la Syrie. Lundi 28 avril au soir, des affrontements éclatent entre des groupes armés druzes et sunnites, faisant plusieurs morts. Malgré une réunion entre les forces de sécurité, intervenues pour calmer la situation, et des leaders de la communauté minoritaire, les violences se sont poursuivies mardi, puis mercredi, menaçant de s’étendre au sud du pays, bastion des druzes. D’autant qu’Israël s’en est mêlé en lançant mercredi une « frappe d’avertissement » contre un « groupe...

