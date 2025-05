Quand les nouveaux élus municipaux prendront-ils leurs fonctions ?

Dimanche dernier, les Libanais ont retrouvé le chemin des bureaux de vote pour choisir les nouveaux élus municipaux du pays pour une durée de six ans. Au terme de cette première phase du scrutin, qui n’avait plus eu lieu depuis 2016, quelque 333 conseils municipaux du Mont-Liban ont été investis d’un mandat pour les six prochaines années, selon les résultats officiels définitifs annoncés par le ministère de l’Intérieur mardi soir. Mais une fois l’issue du vote proclamée, comment se passe concrètement cette période de transition postélectorale ? L’Orient-Le Jour fait le point sur le mélange de lois et de coutumes électorales qui régissent l’intronisation des nouveaux élus et les passations des pouvoirs avec leurs prédécesseurs. Quand les nouveaux conseils municipaux pourront-ils commencer leur mandat ?...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte