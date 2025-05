Ornella Muti à « L’OLJ » : On m’a réduite à un sex-symbol, trop souvent malgré moi

Chez elle, on l’appelle par son prénom de naissance. Comme pour lui faire oublier ses soixante-dix printemps ou son statut d’icône internationale, au choix. En apparence, Francesca Rivelli a tout d’une Romaine ordinaire en retard à ses rendez-vous ensoleillés sur les terrasses de la Ville éternelle. Si la paire de lunettes teintées dissimulant ses yeux clairs en amande peut faire oublier sa stature, sa blondeur conservée suffit, en un revers de mèche, à réveiller le plus amnésique des cinéphiles.Muse des géants disparus du 7e art transalpin, comédienne plurielle et figure emblématique d’une dolce vita conjuguée à l’ultraféminin, Ornella Muti, ses maniérismes et sa voix grave de fumeuse repentie ne peuvent qu’impressionner. Dernière représentante – avec Sophia Loren et Claudia Cardinale, certo –...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte