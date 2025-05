Aux États-Unis, la seconde jeunesse du groupe ultrasioniste Betar

Il est l’un des meilleurs alliés de l’administration Trump pour faire disparaître le mot « génocide » des campus universitaires américains. Betar, mouvement historique de l’extrême droite révisionniste israélienne n’avait plus fait les gros titres depuis plusieurs décennies. Mais à l’aune de la guerre à Gaza, l’organisation réémerge et multiplie les actions chocs dans le but d’intimider les manifestants propalestiniens et de faire taire les voix dérangeantes réclamant la fin de l’aide américaine à Israël. Le groupe, qui se revendique juif et sioniste, diffuse régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos mettant en scène certains de ces membres occupés à brûler des drapeaux palestiniens ou à provoquer des altercations avec des manifestants – n’hésitant pas à plusieurs reprises à les...

