Le Liban indique qu'une frappe israélienne fait un mort dans le sud

Le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'une frappe israélienne sur une voiture avait tué une personne dans le sud du pays mardi, malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le ministère a précisé dans un communiqué que "l'ennemi israélien" avait touché une voiture à Kfar Rumman, faisant un mort et trois blessés. L'agence de presse d'Etat ANI a précisé que la voiture avait été atteinte par "un missile guidé" mardi après-midi, sur une route reliant cette localité avec la ville voisine de Nabatieh. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre après deux mois de bombardements intenses d'Israël et une incursion terrestre en territoire libanais, l'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, disant viser combattants et infrastructures du Hezbollah très affaibli par la guerre et qui affirme, lui, respecter le cessez-le-feu. Selon cet accord, le Hezbollah devait repositionner ses forces au nord du fleuve Litani, à quelque 30 kilomètres de la frontière israélienne, et démanteler ses infrastructures militaires restantes dans le sud du pays. Israël devait pour sa part achever son retrait du sud du Liban, mais ses troupes restent déployées dans cinq positions jugées "stratégiques". Une source sécurité libanaise a confirmé à l'AFP que le Hezbollah s'est retiré du côté sud du fleuve Litani et a démantelé la plupart de ses infrastructures militaires dans cette partie. Une commission incluant le Liban, Israël, les Etats-Unis, la France et les Nations unies supervise l'application du cessez-le-feu. Le Liban presse notamment les Etats-Unis et la France, garants de l'accord de cessez-le-feu, de contraindre Israël à cesser ses attaques et se retirer des cinq positions frontalières où il conserve des troupes. Il assure respecter ses engagements et accuse Israël de ne pas faire de même. lk/nad/clr/vl © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'une frappe israélienne sur une voiture avait tué une personne dans le sud du pays mardi, malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.Le ministère a précisé dans un communiqué que "l'ennemi israélien" avait touché une voiture à Kfar Rumman, faisant un mort et trois blessés.L'agence de presse d'Etat ANI a précisé que la voiture avait été atteinte par "un missile guidé" mardi après-midi, sur une route reliant cette localité avec la ville voisine de Nabatieh.Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre après deux mois de bombardements intenses d'Israël et une incursion terrestre en territoire libanais, l'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, disant viser combattants et...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte