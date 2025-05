Un missile balistique russe fait 3 morts et 11 blessés à Soumy

Au moins trois personnes ont été tuées et 11 blessées, dont des enfants, mardi dans une frappe de missile balistique russe sur la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales. La région de Soumy, frontalière de la Russie, fait face à une recrudescence des bombardements russes depuis que les forces ukrainiennes ont été chassées en mars de la région russe Koursk, qui lui fait face et dont elles occupaient une petite partie depuis l'été 2024. « Selon les premières informations, l'ennemi a frappé des infrastructures civiles dans le district de Soumy avec un missile balistique », ont indiqué les secours ukrainiens. « Trois personnes sont mortes (deux sont décédées à l'hôpital, dont un enfant) et onze ont été blessées, dont cinq enfants », ont-ils précisé. Des photographies diffusées par les services de secours ont montré des pompiers éteignant un feu dans un bâtiment en ruines. Cette frappe intervient alors que l'Ukraine a lancé dans la nuit de lundi à mardi plus de cent drones contre la Russie, ciblant notamment Moscou, une attaque qui a fait un mort. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

