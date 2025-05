Le Liban promet d'assurer la sécurité des visiteurs arabes durant l'été

A l'issue d'une réunion avec les ambassadeurs du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Premier ministre Nawaf Salam a assuré mardi que les services de sécurité libanais étaient prêts à assurer la quiétude des visiteurs arabes au Liban.

Les ambassadeurs du Qatar, d'Arabie Saoudite et de Oman, ainsi que les ambassadeurs intérimaires des Émirats arabes unis et du Koweït, ont été reçus au Grand Sérail mardi, où ils ont tenu une réunion avec le chef du gouvernement, en présence des ministres de la Défense, de l'Intérieur, du Tourisme et des Travaux publics. Au cours de la réunion, ils ont examiné les moyens de renforcer la coopération touristique entre le Liban et les pays du Golfe et de coordonner les efforts conjoints pour créer une atmosphère propice au retour des touristes du Golfe au Liban, à la lumière des préparatifs en cours pour la prochaine saison touristique.

« Nous avons écouté les préoccupations des ambassadeurs du CCG et leur avons assuré que nous nous efforcerons de les dissiper. Nous les avons également informés des modifications apportées à la sécurité de l'aéroport de Beyrouth et ses environs », a souligné M. Salam. « Je me suis assuré que les services de sécurité étaient prêts à assurer la quiétude de nos frères arabes durant l'été », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a noté que « le plan de sécurité prévoit l'intensification des patrouilles dans les secteurs à caractère vital de la capitale et les lieux de villégiature », ajoutant qu'il y aura « une salle d'opérations et une ligne d'urgence pour servir nos hôtes en visite ».

Les EAU ont officiellement annoncé dimanche la levée de l'interdiction de voyager au Liban pour les ressortissants émiratis, à la suite d'une visite du président de la République Joseph Aoun à Abou Dhabi en début de semaine. Cette décision prendra effet le 7 mai. Les Émiratis étaient régulièrement soumis à des restrictions de voyage au Liban depuis 2021, dans un contexte de refroidissement des liens entre Beyrouth et les monarchies du Golfe en raison des tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite et du rôle joué par le Hezbollah sur la scène politique libanaise.





Avec l'ambassadeur d’Égypte

M. Salam a reçu mardi aussi l'ambassadeur d’Égypte Alaa Moussa. Il a discuté avec lui de plusieurs sujets, notamment des relations bilatérales entre l'Égypte et le Liban. « Nous sommes en train de préparer la réunion du Haut comité mixte entre les deux pays, qui est présidé par les Premiers ministres des deux pays », a déclaré le diplomate à l'issue de la rencontre. Il a exprimé l'espoir que la réunion aura lieu au Caire au plus tard dans les deux prochains mois.

L'ambassadeur a fait savoir que d'autres sujets ont été abordés, notamment la situation intérieure du Liban et la situation régionale, ainsi que la manière dont elles interagissent l'une avec l'autre. « La situation dans la région est très tendue, ce qui se répercute non seulement sur le Liban, mais aussi sur tous les pays de la région. Nous avons convenu de l'importance d'une coordination entre nous pour faire face à ces défis », a-t-il ajouté.

M. Moussa a souligné par ailleurs que les dirigeants arabes auront l'occasion d'échanger leurs points de vue pendant le sommet arabe qui se tiendra à Bagdad le 17 mai. « Nous espérons que la période à venir sera riche en discussions constructives, qui pourront aboutir à des résultats importants en vue de surmonter nombre d'obstacles », a-t-il enfin affirmé.