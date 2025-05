Poutine dénonce auprès de Netanyahu les « tentatives de révision » de la Deuxième Guerre mondiale

Vladimir Poutine a dénoncé mardi, lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les « tentatives de révision » de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, dont le président russe accuse les Occidentaux. Selon un communiqué du Kremlin, « les deux pays ont souligné leur détermination à maintenir la vérité sur les événements de la Deuxième Guerre mondiale, à contrer les tentatives de révision de son issue et de falsification de l'histoire ». Lors de cet appel téléphonique, « la contribution décisive de l'Armée rouge et de l'ensemble du peuple soviétique à la défaite du nazisme a été soulignée », a-t-il ajouté. Les deux dirigeants ont aussi évoqué « divers aspects de la situation au Moyen-Orient » et les relations russo-israéliennes, selon la même source. Vladimir Poutine accuse souvent les pays occidentaux de révisionnisme historique en tentant de minimiser ou déformer le rôle crucial de l'URSS dans la victoire contre l'Allemagne nazie. La victoire de 1945 est l'élément central du récit patriotique russe et la mémoire de cette guerre, qui a fait plus de 20 millions de morts en URSS et demandé des sacrifices inouïs à sa population, représente un traumatisme qui se ressent toujours au sein de la société. Ce récit nourrit un patriotisme largement exploité par les autorités, qui comparent l'offensive russe en Ukraine en cours depuis 2022 au combat contre les nazis au cours de la Deuxième guerre mondiale. La Russie prévoit de commémorer le 9 mai les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie avec un grand défilé militaire sur la Place Rouge à Moscou, auquel doivent assister Vladimir Poutine et les dirigeants d'une trentaine de pays. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



