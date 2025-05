Le commandant de la Finul exhorte Israël à « se retirer complètement du territoire libanais »

Le commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), le général de division Aroldo Lázaro, a exhorté mardi l’armée israélienne à « se retirer complètement du territoire libanais et à ne pas cibler les préfabriqués dans les villages frontaliers »

« Toute situation pouvant conduire à une escalade de la confrontation doit être évitée, et nous ferons de notre mieux à cet égard conformément à la résolution 1701 afin de contribuer à cette stabilité », a souligné le général Lázaro à l'issue d’une réunion dans le bâtiment de la municipalité de Jdeidet Marjeyoun, alors que son mandat à la tête de la Finul approche de sa fin. « Nous exhortons l’armée israélienne à se retirer complètement du territoire libanais, et à ne pas cibler les préfabriqués dans les villages frontaliers », a-t-il poursuivi.

En dépit de l’accord de cessez-le-feu, l’armée israélienne continue de mener des frappes aériennes presque quotidiennes visant le Liban-Sud et y occupe dans cinq points qu'elle juge « stratégiques ». Plus de 151 personnes ont été tuées depuis la trêve.

Le commandant de la Finul a ajouté que bien que la situation au Liban-Sud soit « aujourd’hui plus stable qu’il y a quelques mois », elle demeure fragile. « La solution dans cette région ne peut être atteinte que par des décisions politiques, non à travers nous (en tant que Finul), ni par des actions militaires », a-t-il affirmé.

« La Finul restera aux côtés du peuple libanais »

Le général Lázaro a par ailleurs salué les efforts du gouvernement libanais, des partis politiques et des responsables locaux pour leur détermination à créer les conditions nécessaires à la tenue des élections municipales, malgré les nombreux défis auxquels le pays est confronté actuellement, qualifiant cette réalisation de « défi courageux et nécessaire pour l’avenir démocratique du Liban ».

Les élections municipales et celles des mokhtars auront lieu dans le Sud le 24 mai. Il s’agira du quatrième tour d’un scrutin municipal réparti sur trois dimanches et un samedi en mai 2025. Ces élections ont été reportées à trois reprises, en 2022, 2023 et 2024. Le dimanche 4 mai, le scrutin s’est tenu dans les gouvernorats du Mont-Liban, et se poursuivra le 11 mai dans le Liban-Nord et au Akkar et le 18 mai, dans la Békaa, la région de Baalbeck-Hermel et à Beyrouth.

« Nous reconnaissons que les besoins sont importants et la Finul restera toujours aux côtés du peuple libanais dans la mesure de nos capacités et dans le cadre de notre mandat et de la résolution 1701 des Nations unies », a conclu Lázaro. Ces derniers jours, les scènes d'hostilité à l'égard de la force onusienne provenant d'habitants du Liban-Sud se sont multipliées, ces derniers reprochant à la Finul de patrouiller dans les villages sans l'armée libanaise.