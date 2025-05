Le ministère des Affaires étrangères annoncent la fermeture pour deux mois de sa section des légalisations à Achrafieh

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué mardi la fermeture de la section des légalisations située à Achrafieh à partir du lundi 12 mai 2025, et ce, pour une durée de deux mois. Cette section s'occupe de la certification officielle de documents, notamment pour les démarches à l'étranger.

Cette mesure a été prise en raison de « travaux de restauration urgents et de réhabilitation de la section, dans le but de faciliter le bon fonctionnement futur de ce service public vital et d’assurer une prestation plus rapide et plus efficace » avance le communiqué.

Le ministère précise que « pendant cette période, les démarches de légalisation seront effectuées exclusivement via le service LibanPost ou les bureaux de traduction agréés ».