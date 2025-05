Un bateau se retourne au large de la Californie, au moins trois morts

Trois personnes sont décédées et sept sont activement recherchées, dont deux enfants, après qu'un bateau s'est retourné au large de la Californie, ont annoncé les autorités lundi. Les garde-côtes ont été alertés vers 6H30 du matin heure locale (13H30 GMT) d'un bateau en difficulté, près de Del Mar, au nord de la ville californienne de San Diego, a fait savoir leur porte-parole Hunter Schnabel. Un bateau et un hélicoptère ont été dépêchés sur les lieux, où quatre personnes ont été sauvées et emmenées à l'hôpital. Trois autres passagers ont « été localisés et retrouvés décédés », a ajouté le porte-parole. Les rescapés avaient fait savoir que neuf personnes manquaient, dont deux enfants. Deux adultes ont ensuite été « appréhendés », a précisé le porte-parole à l'AFP. Il a par ailleurs indiqué au média local Los Angeles Times qu'il s'agissait d'un bateau doté d'une haute proue généralement utilisé pour la pêche, mais aussi par des migrants cherchant à rejoindre les Etats-Unis depuis le Mexique. « Certains individus pourraient être de nationalité indienne », a ajouté le porte-parole, alors que l'opération de sauvetage suit son cours. Le point de départ du bateau ou sa destination sont encore inconnus. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

