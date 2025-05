Israël dit avoir frappé des infrastructures des houthis à Hodeida

L'armée israélienne a annoncé lundi soir avoir mené des frappes aériennes sur des infrastructures des houthis à Hodeida, dans le sud du Yémen, au lendemain d'un tir de missile sur l'aéroport international de Tel-Aviv revendiqué par ces rebelles alliés de l'Iran.



Les frappes ont été menées « en réponse aux attaques répétées du régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël » à l'aide de missiles et de drones, indique un communiqué militaire. Selon l'armée, « les infrastructures terroristes frappées dans le port de Hodeida » servent au « transfert d'armes et d'équipement militaire iraniens ». L'armée ajoute avoir frappé une cimenterie à l'est de la ville qu'elle qualifie de « ressource économique importante pour les houthis ».