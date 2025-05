Des employés d'al-Jadeed craignent pour leur sécurité après un reportage sur le mausolée de Nasrallah

Trente-quatre employés de la chaîne de télévision al-Jadeed ont exprimé lundi, dans une lettre adressée à la direction de la chaîne, des craintes concernant leur sécurité, après la diffusion vendredi d'un reportage critiquant le coût du mausolée de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

L'ancien chef charismatique du Hezbollah a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre 2024, quatre jours après l'escalade du conflit entre le Hezbollah et Israël.

Le reportage de neuf minutes qui a suscité la colère du public du Hezbollah a été diffusé dans le cadre d'un talk-show animé par Joséphine Dib, mais il n'aurait pas été produit par al-Jadeed. De plus, selon le site d'informations al-Modon, al-Jadeed a précisé que la chaîne n'endossait pas le reportage.

Selon celui-ci, des dizaines de millions de dollars auraient été dépensés pour l'achat de biens immobiliers et la construction du mausolée, alors que les partisans du Hezbollah dont les maisons ont été détruites pendant la guerre n'ont toujours été indemnisés. Après sa diffusion, une campagne a été lancée contre la chaîne, certains partisans du Hezbollah l'accusant de promouvoir la propagande israélienne et d'inciter la population contre le parti.

Dans une lettre de protestation contre la politique de la chaîne, les employés s'estiment être en « danger », ajoutant que des menaces pèsent sur leurs familles et leurs proches à la suite de la diffusion du reportage en question. Ils ont également appelé la direction à « agir aussi rapidement que possible pour résoudre ces problèmes afin de garantir la sécurité de tous ses employés ». Ils indiquent par ailleurs qu'ils n'interfèrent pas dans la politique et la direction de la chaîne, mais que leur sécurité est menacée en raison de certaines pratiques et de l'adoption par la chaîne de tendances susceptibles de provoquer des conflits dans le pays.

Le reportage assure montrer les propriétés achetées pour construire le mausolée et révèle aussi les noms de leurs anciens propriétaires, ainsi que l'identité de certains des nouveaux acquéreurs. Selon lui, « les fonds (utilisés pour ces achats) ne sont pas passés par les canaux bancaires, mais ont été fournis par des fonds iraniens non transparents et des sacs remplis de dollars de contrebande ».

L'enquête affirme que les coûts d'achat du terrain et ceux de la construction sont estimés à 50 millions de dollars chacun. Le reportage soutient également que la vente, l'achat et le transfert n'ont pas été effectués légalement car le ministère libanais des Finances n'en avait pas connaissance, ajoutant que l'acheteur et le vendeur n'ont obtenu l'autorisation que par l'intermédiaire de la municipalité de Bourj el-Barajneh, contrôlée par le Hezbollah et située dans la banlieue sud de Beyrouth.

L'Orient-Le Jour a contacté l'administration de la chaîne et l'un de ses journalistes, mais ils n'étaient pas disponibles pour commenter.

Réagissant à ces informations, la chaîne de télévision al-Manar du Hezbollah a écrit lundi : « Neuf minutes d'incitation polie, publiées par al-Jadeed sous l'étiquette d'une enquête journalistique, semblent plus proches d'une accusation sécuritaire déguisée, sans signature, sans référence professionnelle et sans normes minimales d'exactitude. Le rapport est rempli de titres imaginaires qui ne sont pas fondés sur la logique... visant à alimenter les conflits internes et l'incitation ». Al-Manar a ajouté qu'al-Jadeed ne disposait d'aucune preuve pour soutenir ses affirmations, ajoutant que les cartes et documents officiels réfutaient toutes ces allégations.

En outre, samedi, le député du Hezbollah Ibrahim al-Moussawi avait qualifié cette enquête de « crime qualifié », appelant le pouvoir judiciaire à prendre des mesures immédiates.