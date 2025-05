Au Mont-Liban, les ex-aounistes marquent un premier point face à leur ancien parti

Le message est on ne peut plus clair. Quelques mois après leur sortie (par démission ou exclusion) du Courant patriotique libre, les députés Alain Aoun (Baabda), Simon Abi Ramia (Jbeil) et Ibrahim Kanaan (Metn) ont marqué une petite victoire aux municipales tenues dimanche au Mont-Liban, opérant des percées significatives dans leurs fiefs. Une façon de montrer à leur ancien chef, Gebran Bassil, qu’ils peuvent continuer à exister politiquement même sans le CPL. Mais à un an des législatives, lors desquelles ces députés joueront sans doute leur réélection, ces bons résultats ne garantissent rien. Et pour cause : ils concernent d’abord les localités d’origine des intéressés et sont le fruit d’alliances électorales qu’il sera difficile de répliquer lors du scrutin de mai 2026. Tel est notamment le cas...

