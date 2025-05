Décès du pape François : une délégation du Hezbollah reçue par le nonce apostolique

Une délégation du Hezbollah, composée notamment du responsable des relations chrétiennes, Mohammad el-Khansa, a rendu visite au nonce apostolique au Liban, Paolo Borgia, afin de lui présenter ses condoléances à la suite du décès du pape François.

La délégation a salué « les positions du pape en faveur de la cause palestinienne, son soutien au peuple palestinien, ainsi que sa condamnation de l’agression israélienne et des crimes commis dans la bande de Gaza », rapporte l'Agence nationale d’information (Ani, officielle). Elle a également salué « son appui constant au Liban et à son peuple, ainsi que son rôle dans la promotion du dialogue interreligieux ».

Le pape François est décédé le 21 avril au matin au Vatican, à l’âge de 88 ans. Lors des célébrations de Pâques, il était apparu très affaibli, mais avait tout de même salué les fidèles en papamobile sur la place Saint-Pierre. Bien qu’il ne se soit jamais rendu au Liban, le souverain pontife a, tout au long de son pontificat, accordé une attention particulière au pays du Cèdre.

Toujours selon l’Ani, la rencontre entre la délégation du parti chiite et le nonce apostolique « a également permis d’aborder la situation générale au Liban, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération et le dialogue entre les Libanais afin de mettre en œuvre les réformes, mettre fin à l’occupation israélienne sur l’ensemble du territoire libanais, stopper les violations et agressions répétées contre le Liban et son peuple, libérer les prisonniers et lancer la reconstruction ».

Un accord de cessez-le-feu a mis fin le 27 novembre dernier à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, qui en est sorti très affaibli militairement, sa direction quasiment décimée. Selon nos informations, il reste dans les geôles israéliennes 14 Libanais, sur un total de 18 capturés lors – et souvent après – la guerre ayant opposé Israël au Hezbollah. Six sont des membres de la formation chiite et sept sont des civils. Le dernier, Imad Amhaz, un capitaine capturé à Batroun en novembre dans une opération spectaculaire, a un statut ambigu.