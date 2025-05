À Gaza, l’ombre des disparus s’ajoute à celle des morts

Alaa Mortaja a perdu la trace de son père et de son frère le 22 mars 2024. « C’était un après-midi de ramadan, l’armée israélienne bombardait notre rue, à deux pas de l’hôpital al-Shifa (dans la ville de Gaza, NDLR), se souvient la femme de 34 ans. J’avais mon père au téléphone quand des soldats sont entrés dans l’immeuble. Il était très stressé, ça sentait le brûlé autour de lui. » Puis la communication a été coupée. Le bâtiment, lui, a été pulvérisé. « Les gens du quartier et nos amis nous ont présenté leurs condoléances », dit-elle. Mais un mois plus tard, contre toute attente, un détenu gazaoui fraîchement libéré l’informe avoir croisé Ahmad, son père, et Mohammad, son frère, dans la prison israélienne de Naqqab.À partir de là, la jeune femme a remué ciel et terre pour obtenir...

