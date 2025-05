Au Liban, le 6 mai 2025 se met à l’heure israélienne

Comme chaque année, le Liban célèbre ce 6 mai la Journée des martyrs de la presse. Elle avait été instaurée initialement pour rendre hommage aux patriotes et intellectuels exécutés pendant la Première Guerre mondiale par l’occupant turc. Ultérieurement, après la guerre civile et la fin de la tutelle syrienne, la commémoration a été concentrée sur les journalistes morts dans l’exercice de leurs fonctions durant le conflit et aussi sur tous ceux qui ont été froidement assassinés et dont la mort – pour un grand nombre d’entre eux – a été imputée notamment au régime Assad et ses alliés au Liban. En 2025, toutefois, la célébration revêt une dimension particulière, alors que le Liban sort d’une guerre de plus de treize mois entre le Hezbollah et Israël (octobre 2023-novembre 2024). « L’agression...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte