Chine : 10 morts et 70 blessés après le naufrage de deux bateaux, selon un nouveau bilan

Dix personnes ont été tuées et 70 hospitalisées après le naufrage de deux bateaux transportant des touristes sur une rivière du sud-ouest de la Chine, selon un nouveau bilan publié lundi par les médias officiels. Un précédent bilan faisait état de neuf morts et 70 blessés. Les deux bateaux ont chaviré dimanche après-midi dans une rivière près de la ville de Qianxi, dans la province du Guizhou, et 84 passagers sont tombés à l'eau, selon la télévision d'Etat CCTV. Lundi après-midi, les médias officiels ont fait état de dix morts, 70 blessés hospitalisés. Quatre personnes ont été secourues sans avoir besoin d'être hospitalisées. Le corps d'une personne initialement portée disparue a été retrouvé lundi vers midi par les secours, a indiqué la CCTV. Le président chinois Xi Jinping, cité par l'agence de presse Chine nouvelle, a "souligné l'importance de renforcer les mesures de sécurité" dans les activités touristiques. Le vice-premier ministre, Zhang Guoqing, a été envoyé sur place pour superviser les opérations de sauvetage, ont indiqué les médias officiels. Les bateaux n'étaient pas surchargés de passagers, a indiqué CCTV, citant une enquête. Cet accident survient un peu plus de deux mois après la mort de 11 personnes dans la province du Hunan (centre), dans la collision entre un bateau transportant des passagers et un autre spécialisé dans le nettoyage de traces d'hydrocarbure. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Dix personnes ont été tuées et 70 hospitalisées après le naufrage de deux bateaux transportant des touristes sur une rivière du sud-ouest de la Chine, selon un nouveau bilan publié lundi par les médias officiels.

Un précédent bilan faisait état de neuf morts et 70 blessés.

Les deux bateaux ont chaviré dimanche après-midi dans une rivière près de la ville de Qianxi, dans la province du Guizhou, et 84 passagers sont tombés à l'eau, selon la télévision d'Etat CCTV.

Lundi après-midi, les médias officiels ont fait état de dix morts, 70 blessés hospitalisés. Quatre personnes ont été secourues sans avoir besoin d'être hospitalisées.

Le corps d'une personne initialement portée disparue a été retrouvé lundi vers midi par les secours, a indiqué...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte