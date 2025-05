Deux personnes arrêtées en lien avec l'explosion dans un port

Deux personnes, dont un responsable du gouvernement iranien, ont été arrêtées après une explosion qui a fait des dizaines de morts le 26 avril dans le plus grand port commercial d'Iran, a annoncé dimanche la télévision nationale. La déflagration, entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, s'est produite sur un quai du port de Shahid Rajaï, dans le sud de l'Iran, par où transitent un cinquième de la production mondiale de pétrole et 85% des marchandises en Iran. « Un gestionnaire du gouvernement et un autre du secteur privé ont été arrêtés » sur ordre de la justice, a annoncé la télévision, citant un rapport du Comité gouvernemental d'enquête sur l'affaire. Selon un bilan officiel, au moins 70 personnes ont été tuées et plus de 1.000 blessées dans l'explosion, attribuée par les autorités au « non-respect des mesures de sécurité » et à une « négligence ». Le Croissant-Rouge local a annoncé la fin de l'opération de recherches samedi dans la nuit, selon l'agence officielle Irna. Lundi, le Comité d'enquête avait annoncé que « de fausses déclarations (de marchandises) ont été faites » et que les autorités cherchaient « à identifier les auteurs ». Il a annoncé dimanche que « les accusés ont été identifiés » et que « le processus de convocation est en cours » pour « la question des fausses déclarations », sans fournir plus de détails. Le New York Times, citant une source anonyme proche des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a affirmé que l'explosion avait été provoquée par du perchlorate de sodium, une substance entrant dans la composition de carburants solides pour missiles. Le ministère iranien de la Défense a affirmé qu'il n'y avait « aucune cargaison (...) pour un usage militaire dans la zone de l'incendie » au moment de l'explosion. Le port stratégique de Shahid Rajaï est proche de la grande ville côtière de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz, à un millier de kilomètres de Téhéran. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Deux personnes, dont un responsable du gouvernement iranien, ont été arrêtées après une explosion qui a fait des dizaines de morts le 26 avril dans le plus grand port commercial d'Iran, a annoncé dimanche la télévision nationale.

La déflagration, entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, s'est produite sur un quai du port de Shahid Rajaï, dans le sud de l'Iran, par où transitent un cinquième de la production mondiale de pétrole et 85% des marchandises en Iran.

« Un gestionnaire du gouvernement et un autre du secteur privé ont été arrêtés » sur ordre de la justice, a annoncé la télévision, citant un rapport du Comité gouvernemental d'enquête sur l'affaire.

Selon un bilan officiel, au moins 70 personnes ont été tuées et plus de 1.000...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte