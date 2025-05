Abou Dhabi officialise la levée de l'interdiction de voyage au Liban à partir du 7 mai

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a officialisé dimanche la levée de l’interdiction de voyage vers le Liban pour les citoyens émiratis, une décision prise suite à une visite dans la semaine du président libanais Joseph Aoun à Abou Dhabi, qui entrera en vigueur le 7 mai.

Les Émiratis étaient régulièrement interdits de se rendre au Liban depuis 2021, dans un contexte de refroidissement des relations avec les monarchies du Golfe, alimenté par les tensions irano-saoudiennes et l’influence du Hezbollah sur la politique libanaise. La dernière interdiction de ce genre remontait à août 2023, soit quelques semaines avant le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël.

Le ministère émirati des Affaires étrangères a précisé, dans un communiqué, qu'avant tout voyage, et à leur retour, les citoyens du pays doivent s’enregistrer sur la plateforme « Twajudi ». Parmi les informations requises avant un déplacement au Liban, les voyageurs devront préciser leur lieu de résidence et fournir des coordonnées d'urgence, ainsi que les motifs de leur visite, sous peine de poursuites judiciaires.

L'annonce de la levée de l'interdiction avait été faite le 1er mai. Contactée, l’ambassade des Émirats à Beyrouth avait alors confirmé cette levée à L’Orient-Le Jour, sans toutefois donner de détails sur les modalités d’application.

Le Liban « seconde patrie des émiratis », selon Raggi

Suite à la décision d'Abou Dhabi, le Premier ministre, Nawaf Salam, a estimé qu'elle reflète « la profondeur des liens fraternels entre les deux pays (...) C’est une démarche qui mérite toute notre gratitude et notre reconnaissance envers l’État des Émirats et son président, Son Altesse Cheikh Mohammad ben Zayed Al Nahyane ». Il a encore souligné que « le Liban et les Libanais attendent avec impatience de revoir leurs frères émiratis, ainsi que tous leurs frères du Golfe et du monde arabe, dans les différentes régions du Liban. »

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, a, lui, exprimé sur X sa « profonde reconnaissance aux Émirats arabes unis — à leur direction et à leur ministère des Affaires étrangères — pour la décision d’autoriser les citoyens émiratis à se rendre au Liban à partir du 7 mai 2025 ». « Nous nous réjouissons d’accueillir les ressortissants émiratis dans leur seconde patrie, le Liban », a-t-il écrit.

Pour la ministre du Tourisme, Laura el-Khazen Lahoud, cette annonce « constitue un soutien aux mesures prises par le gouvernement libanais, ainsi que par les différents services de sécurité et installations vitales, pour offrir les meilleurs services touristiques et garantir la sécurité et le confort des visiteurs », et marque « le retour de la confiance dans le Liban. Elle a exprimé l’espoir que « les autres pays du Conseil de coopération du Golfe suivront bientôt l’exemple des Émirats, afin que le Liban retrouve sa place de destination privilégiée » pour les Arabes et redevienne un « centre d’activité touristique et culturelle dans la région ».

L'ancien Premier ministre Saad Hariri, qui réside aux Émirats depuis sa mise en retrait de la vie politique en janvier 2022, a salué sur son compte X la décision d'Abou Dhabi et affirmé qu’elle « reflète l’attachement profond des Émirats arabes unis et de leur leadership au Liban, en tant qu’État et en tant que peuple ».

Élu le 9 janvier dernier, le président Joseph Aoun, ainsi que le gouvernement formé par Nawaf Salam un mois plus tard, ont tous deux placé le rétablissement des relations diplomatiques avec le Golfe en tête de leurs priorités. M. Aoun s'est déjà rendu à Riyad, Doha et Abou Dhabi.