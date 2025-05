Tirs de roquettes vers Israël : le Hamas remet un suspect à l'armée libanaise

L'armée libanaise a affirmé, dimanche sur X, qu'un suspect lui avait été remis par le Hamas, dans le cadre de ses arrestations suite aux deux opérations de tirs de roquettes en direction d'Israël le 22 et 28 mars 2025. Ces opérations, non revendiquées, avaient provoqué des ripostes sévères et meurtrières de l'armée israélienne au Liban. L'annonce a été faite par la troupe alors que le gouvernement avait lancé une mise en garde historique au mouvement Hamas vendredi, contre « l'utilisation du territoire libanais pour mener toute action portant atteinte à la sécurité nationale libanaise ». L'armée avait déjà annoncé avoir arrêté plusieurs suspects dans l'affaire des tirs de roquettes. À l'entrée du camp de Aïn el-Héloué « L’enquête avec le détenu a été ouverte sous la supervision de la justice compétente », indique le communiqué, qui ajoute que le suspect a été remis par le Hamas à la Direction des services de renseignement à l'entrée du camp de réfugiés palestiniens de Aïn el-Heloué, à Saïda. Allié du Hezbollah, qui a ouvert un front contre Israël le 8 octobre 2023, le Hamas avait revendiqué plusieurs attaques contre l'État hébreu durant la guerre. L'arrestation est intervenue après une « série de contacts menée » par la Direction des renseignements et la Direction générale de la Sûreté générale, poursuit le communiqué, selon lequel l'opération a eu lieu « sur recommandation du Conseil supérieur de la Défense » et qu'elle est « conforme à la décision » du cabinet concernant le Hamas. À l'issue du Conseil des ministres, le ministre de l'Information Paul Morcos a indiqué que le gouvernement « a approuvé la recommandation du Conseil supérieur de la défense, notamment en ce qui concerne l’avertissement adressé au Hamas ». Le général de division Mohammad Moustapha, secrétaire du Conseil de défense, avait mis en garde contre des «mesures et dispositions parmi les plus strictes pour mettre fin à toute violation de la souveraineté libanaise». Le 16 avril, l'armée libanaise a annoncé avoir arrêté des membres d'un « groupe composé de Libanais et Palestiniens » suspecté d'être à l'origine des tirs. Trois de ces suspects étaient des membres du Hamas, selon une source sécuritaire. Le 20 avril, la troupe a annoncé avoir déjoué un nouveau tir d'obus du Liban-Sud en direction d'Israël, et arrêté plusieurs suspects, dans la région de Saïda. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

