Un avion russe abattu en mer Noire par un drone ukrainien

L'armée ukrainienne a affirmé avoir abattu un avion de chasse russe, un Sukhoï Su-30, avec un missile antiaérien R-73 tiré depuis un drone naval Magura en mer Noire, a annoncé samedi le service de renseignement militaire ukrainien. « Il s'agit de la toute première destruction d'un avion de combat par un drone naval », s'est félicité sur ses réseaux sociaux le ministre ukrainien de la Défense. « La frappe historique a été menée par les guerriers de l'unité spéciale du groupe 13 de HUR à l'aide d'un missile R-73 lancé depuis la plate-forme navale sans pilote Magura (...) C'est la toute première destruction d'un avion de combat par un drone naval », a-t-il ajouté

« La frappe a eu lieu dans les eaux près du port russe de Novorossiysk, où les forces russes tentent de cacher les restes de leur flotte de la mer Noire », ont indiqué les autorités ukrainiennes.

L'avion de combat russe aurait été neutralisé vendredi par une unité de renseignement militaire ukrainienne, le Groupe 13, selon un communiqué des autorités ukrainiennes.

En infériorité numérique et face à une armée russe mieux équipée, l’Ukraine a développé une stratégie de drones aériens et maritimes pour contrer Moscou depuis le début de la guerre. Ces engins, moins coûteux et plus discrets que les navires traditionnels, ont désorganisé la flotte russe en mer Noire. Déjà en décembre 2024, Kiev avait revendiqué la destruction d’un hélicoptère russe par un missile lancé depuis un drone maritime.