Syrie: un "civil" tué dans les frappes israéliennes près de Damas (média d'Etat)

Un civil a été tué dans les frappes israéliennes qui ont visé des infrastructures militaires près de Damas dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana.

"Un civil a été tué dans les frappes de l'aviation israélienne aux abords de Harasta, près de Damas", a indiqué Sana. Ces frappes interviennent après des combats meurtriers à caractère confessionnel près de Damas et dans le sud du pays, voisin d'Israël, impliquant des combattants de la minorité druze, pour qui Israël a pris fait et cause.

