Quatre combattants druzes tués dans une frappe de drone dans le sud

Quatre combattants druzes ont été tués vendredi dans une frappe de drone visant la province de Soueïda, bastion de la minorité druze dans le sud de la Syrie, a indiqué une ONG, sans préciser qui avait mené la frappe. « Quatre combattants druzes ont été tués dans une ferme à Kanaker dans une explosion coïncidant avec un survol de drone », a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'ONG, basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, a indiqué qu'on ignorait s'il s'agissait d'un drone de type Chahine, utilisé par les autorités lors de leur offensive fulgurante ayant renversé l'ancien président Bachar al-Assad, ou d'un drone israélien.

L'agence officielle syrienne Sana, citant la page Telegram de la province de Soueïda, a affirmé que « quatre personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne ». La frappe n'a pas été revendiquée.

Selon l'OSDH, cela porte à 113 le nombre de personnes tuées depuis le déclenchement en début de semaine des affrontements à caractère confessionnel près de Damas et dans le sud du pays, entre des combattants druzes et des membres des forces de sécurité.

Ces combats ont été déclenchés par une attaque de groupes armés affiliés au pouvoir dans une banlieue à majorité druze de Damas, après la diffusion d'un message audio attribué à un druze et jugé blasphématoire à l'égard du prophète Mahomet. L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité du message.

Depuis la chute début décembre de Bachar al-Assad, Israël a mené des centaines d'attaques contre des sites militaires en Syrie et envoyé des troupes dans une zone démilitarisée du plateau du Golan. Israël a également pris fait et cause pour les druzes de Syrie, communauté ésotérique issue d'une branche de l'islam chiite, principalement installée dans le sud de la Syrie et qui est également implantée en Israël et au Liban. Vendredi matin, l'armée israélienne avait annoncé avoir mené une frappe près du palais présidentiel de Damas, en guise d'avertissement contre toute atteinte à la minorité druze.