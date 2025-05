Le gouvernement approuve le projet de loi sur l’indépendance de la justice

Le Conseil des ministres présidé par Nawaf Salam a approuvé vendredi le projet de loi sur l’indépendance de la justice, a indiqué une source informée à L'Orient-Le Jour.

Le président de la République Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam, et le ministre de la Justice Adel Nassar, se sont tous engagés en faveur du redressement de la justice libanaise et de l'approbation de cette loi.

Nawaf Salam a expliqué sur son compte X que « ce texte renforce l’impartialité indispensable du juge dans le rendu de ses décisions, en le protégeant contre les pressions ou les tentations ». Il a aussi indiqué qu’il « rassure les justiciables, qui peuvent espérer des jugements libres de toute influence politique, religieuse, financière ou autre ». Le projet de loi, selon lui, « contribue aussi à relancer l’activité économique en restaurant un climat de confiance propice à l’investissement ». Enfin, le Premier ministre a souligné qu’il « permet de rétablir l’équilibre entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs législatif et exécutif, tout en renforçant la crédibilité de l’État, tant sur le plan national qu’international ».





Le projet de loi sur l'indépendance de la justice au Liban proposé en 2018 a pour objectif de garantir une justice transparente et indépendante des ingérences politiques. Le texte a cependant subi d'importantes modifications lors de son passage en commission parlementaire, suscitant des critiques de la part d'organisations civiles qui ont estimé que le document modifié ne répondait pas aux ambitions initiales. Le processus législatif a été marqué par des retards et des renvois en commission, et en février 2022, le texte a été renvoyé pour des révisions supplémentaires.

Georges Adwan, député et président de la commission de l'Administration et de la Justice, a réagi sur son compte X pour saluer la décision du Conseil des ministres, « après que le précédent gouvernement a demandé le retrait du projet de loi, le laissant dormir dans les tiroirs pendant longtemps ». « Nous renouvelons notre disponibilité à l’étudier dès que nous la recevrons à nouveau de la part du gouvernement, car une justice indépendante est la pierre angulaire de toute réforme », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le Club des juges avait appelé le Conseil des ministres à « saisir cette opportunité décisive et à accorder à ce projet le temps nécessaire pour l’étudier en profondeur, afin d’y intégrer une réelle indépendance du pouvoir judiciaire sur les plans administratif et financier ». « Dans sa version actuelle, ce projet n’assure pas l’indépendance souhaitée, notamment en ce qui concerne la nature juridique du Conseil supérieur de la magistrature, le mode de désignation de ses membres, l’élaboration des nominations judiciaires et les modalités d’évaluation des magistrats », avait-il dénoncé. Le Club avait aussi souligné que « cette loi est essentielle pour reconstruire l’État ». « Le Conseil des ministres est aujourd’hui confronté à un test historique, et nous espérons qu’il sera à la hauteur de la lourde responsabilité qui lui incombe en étudiant ce projet de loi sur l’organisation de la justice », avait-il conclu dans son communiqué.