Le ministère de l'Intérieur interdit les motos et impose le silence électoral

Le ministère libanais de l'Intérieur et des Municipalités a pris une décision interdisant la circulation des motos dans toutes les régions du Liban à l'occasion des élections municipales qui se déroulent dans les régions concernées, et publié une circulaire sur l'application de la période de silence électoral, rapporte jeudi l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

La circulaire précise qu'une « période de silence électoral est appliquée à partir de minuit le jour précédant les élections et se poursuit jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Pendant cette période, il est interdit à tous les médias de diffuser des annonces ou des campagnes électorales directes, à l'exception des sons et des images inévitables qui peuvent apparaître pendant la couverture en direct du processus électoral. Le jour de l'élection, la couverture médiatique se limite à rendre compte du déroulement du processus électoral ».

Dans la circulaire, le ministère de l'intérieur affirme qu' « à l'occasion des élections municipales et des présidents de municipalités prévues en mai 2025, des mesures strictes seront appliquées pour maintenir l'ordre et garantir l'intégrité du processus électoral ». « Les forces de sécurité surveilleront les entrées et les abords des centres de vote, où toute forme d'activité électorale ou promotionnelle, notamment les haut-parleurs, la musique forte, les drapeaux des partis et les cortèges, est strictement interdite », précise la circulaire.

« Le périmètre défini s'étend sur 50 mètres à partir de chaque entrée du centre de vote dans toutes les directions accessibles, ajustées en fonction de la configuration locale. L'accès des véhicules à l'intérieur de ce périmètre est également limité, avec des exceptions uniquement pour les personnes handicapées, sous réserve d'une supervision de la sécurité, et pour les techniciens nécessaires pour résoudre des problèmes techniques urgents », précise la circulaire. En outre, « tous les bureaux de vote situés à l'intérieur de ce périmètre seront fermés à partir de 10h00 le samedi précédant chaque étape électorale jusqu'à 18h00 le lundi suivant ».

Les dernières élections municipales au Liban se sont déroulées en 2016, et les conseils ont été élus pour six ans. Depuis, le scrutin a été reporté trois fois, en 2022, 2023 et 2024. En conséquence, un nombre important de conseils municipaux ont démissionné ou ne sont pas en mesure de remplir efficacement leurs fonctions en raison d'un manque de ressources financières et humaines. En février, le mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, a décidé d'interdire la circulation des motos de 19h00 à 5h00 du matin dans la zone administrative de Beyrouth. La décision faisait suite à une augmentation des vols, souvent commis à l'aide de motos.