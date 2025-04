La communauté druze du Liban se mobilise face aux violences en Syrie

Les deux principales personnalités druzes libanaises, Walid Joumblatt et le cheikh Akl Sami Abi el-Mouna, ont intensifié mercredi leurs efforts diplomatiques pour contenir l’escalade, dénoncer toute tentative d’ingérence israélienne et appeler à un cessez-le-feu immédiat, alors que des affrontements sanglants opposent depuis deux jours des miliciens druzes à des groupes alliés au pouvoir central près de Damas, et que l’aviation israélienne a mené mercredi des frappes autour de la capitale syrienne.

Réuni avec des dignitaires druzes à Beyrouth, l’ancien chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a exhorté les druzes de Syrie à « refuser l’ingérence d’Israël », accusant certains d'entre eux d’avoir commencé à solliciter l’aide de l'État hébreu. « La préservation des frères (en Syrie) passe par faire taire certaines voix internes qui ont commencé à solliciter l’aide d’Israël », a-t-il martelé.

Des affrontements près de Damas entre des druzes et des groupes alliés au pouvoir central dominé par des islamistes sunnites ont fait une quarantaine de morts en deux jours. Mercredi, Israël a affirmé qu'il se préparait à frapper des cibles du nouveau régime syrien si la minorité druze faisait face à davantage de violences. Peu après, l’agence syrienne officielle Sana a rapporté des frappes israéliennes sur les environs de Damas.

M. Joumblatt a également mis en cause le chef religieux des druzes d’Israël, cheikh Mowafaq Tarif, l’accusant de vouloir « entraîner les druzes du Liban et de Syrie dans une guerre contre tous les musulmans ». Il a condamné en parallèle toute insulte au Prophète Mahomet et plaidé pour l’apaisement et le dialogue, appelant les autorités syriennes à ouvrir une enquête transparente sur les incidents meurtriers de Jaramana.

Un accord avait été scellé mardi soir entre des représentants du gouvernement syrien et les responsables druzes de Jaramana pour mettre un terme aux affrontements qui ont fait plusieurs morts. L'attaque contre cette banlieue avait été menée par des groupes affiliés au pouvoir après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message audio attribué à un druze et jugé blasphématoire à l'égard du Prophète Mahomet.

M. Joumblatt s’est enfin dit prêt à se rendre en Syrie, appelant à la création d’un comité de dialogue avec toutes les parties pour contribuer à une solution politique.

Contacts intensifs

Dans un communiqué publié mercredi, le PSP a annoncé que Walid Joumblatt avait engagé des contacts intensifs avec des acteurs régionaux, dont l’administration syrienne, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar et la Jordanie. Il a appelé les parties concernées à œuvrer pour un cessez-le-feu dans la région syrienne d’Achrafieh Sahnaya afin de mettre fin à l’effusion de sang. M. Joumblatt a également demandé que « l’affaire soit traitée suivant la logique de l’État et en respect de l’unité de la Syrie avec toutes ses composantes ». Selon le PSP, un cessez-le-feu a été convenu et est entré en vigueur, à la suite des contacts de M. Joumblatt.

Le cheikh Akl druze, Sami Abi el-Mouna, a lui aussi multiplié les appels locaux et internationaux. « Nos honorables compatriotes de Jaramana et Achrafieh Sahnaya sont parfaitement capables de se défendre. Leurs dirigeants avisés sont en mesure de consacrer leurs efforts à mettre fin à la sédition que cherchent à attiser ceux qui veulent nuire au pays », a affirmé le cheikh Abi el-Mouna, en référence à l’implication israélienne dans le conflit.

Communication avec Israël

L'ancien ministre druze et adversaire local de M. Joumblatt, Wi’am Wahhab, a lui jugé que « l’État syrien a échoué à protéger les civils ». Sur son compte X, il a accusé « des kamikazes d’avoir lancé une attaque de grande ampleur contre le village assiégé de Sahnaya, adjacent à Daraya », et estimé que « la protection internationale des minorités est devenue une nécessité ». «Nous appelons tout le monde à soutenir Sahnaya et à la défendre par tous les moyens», a-t-il ajouté.

« Il est nécessaire qu'une intervention internationale protège les minorités en Syrie, a-t-il de nouveau martelé. (Le président syrien par intérim Ahmad) el-Chareh est complètement incapable, malgré son désir de mettre fin aux attaques ». Il est aussi intervenu pour remercier « la direction de la Sûreté générale à Idleb, qui a déployé des forces de sécurité pour protéger les villages druzes du Jabal al-Summak ».

Mardi soir, M. Wahhab a affirmé au micro du journaliste Tony Khalifé avoir discuté avec le cheikh Mowafaq Tarif et indiqué que les « pilotes druzes (de l'armée israélienne) » étaient prêts à bombarder des sites en Syrie.

« Le commentaire de Wi'am Wahhab sur sa communication avec le cheikh Mowafaq Tarif, ainsi que sa fierté de voir des avions israéliens pilotés par des pilotes druzes frapper pour protéger Jaramana, sont marquants », a commenté Mohanad Hage Ali, du Think tank Carnegie pour le Moyen-Orient sur Facebook. « C’est une nouvelle étape où la communication avec Israël fait désormais partie du jeu politique, non seulement en Syrie, mais aussi au Liban, a-t-il ajouté. Les informations se multiplient concernant des rencontres et des échanges qui ne se limitent pas à M. Wahhab, mais aussi à des alliés du Hezbollah, entre autres. La question qui reste est de savoir si cette communication est ponctuelle ou si elle existait avant cette guerre et les erreurs fatales qu’elle a engendrées. »

Les druzes, une branche hétérodoxe de l'islam, sont répartis notamment entre le Liban, la Syrie, Israël et le plateau occupé du Golan, ainsi que la Jordanie. Depuis la chute de Bachar el-Assad, Israël, par l'entremise des figures de cette communauté qui y réside, multiplie les gestes d'ouverture envers les druzes syriens.

Les violences de ces derniers jours ont réveillé le spectre des massacres qui ont fait depuis mars plus de 1.700 morts, en grande majorité parmi la minorité alaouite dont est issu le président déchu Bachar el-Assad, renversé début décembre 2024 par la coalition islamiste à présent au pouvoir.