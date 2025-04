Réajustement des salaires publics : les militaires retraités prônent la vigilance

Le Rassemblement des militaires à la retraite a tenu, mercredi, une réunion dans la région de l’Iqlim el-Kharroub (caza du Chouf) au cours de laquelle ses membres ont évalué leur dernier sit-in du 24 avril. Dans un communiqué, ils ont dit suivre avec intérêt les informations selon lesquelles le gouvernement compterait réajuster les salaires du secteur public et des retraités, mais ont appelé tous les militaires retraités et leurs familles à rester vigilants et prêts à redescendre dans la rue si les résultats ne devaient pas être satisfaisants.

Les militaires retraités revendiquent depuis 2019 une revalorisation de leurs pensions, gravement réduites par la dévaluation sans précédent de la monnaie nationale. Ils avaient publié un communiqué véhément lundi dans lequel ils annonçaient « une nouvelle phase de lutte » et menaçaient de recourir à la désobéissance civile.

Une manifestation avait été organisée jeudi dernier en même temps qu’une séance au Parlement qui portait, entre autres, sur une loi prévoyant une revalorisation des pensions des anciens soldats et policiers.

Dans leur communiqué, les militaires retraités rappellent que « le gouvernement et les décideurs sont engagés, de par la loi, à octroyer aux retraités une hausse des pensions de l’ordre de 85 % de toute augmentation sur les salaires accordée aux fonctionnaires en service du secteur public ».

Les militaires soulignent suivre de près les informations suivant lesquelles « le gouvernement compte procéder au réajustement des salaires du secteur public et de ses retraités lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres », demandant que « justice soit faite entre les retraités et les fonctionnaires en service, et entre les différents secteurs du service public ».