Plus de 50 conseils municipaux élus d'office dans le Mont-Liban

Le mohafez du Mont-Liban, Mohammad Makkawi, a annoncé mardi à la télévision locale que 53 conseils municipaux du Mont-Liban ont jusqu'à présent été élus par acclamation, sur un total de 330 dans cette région, ce qui signifie que les listes de candidats dans ces municipalités ont remporté le scrutin sans opposition, avant la tenue du vote. Parmi les localités concernées figurent Bourj Brajné et Mreijé, toutes deux situées dans la banlieue sud de Beyrouth. Les élections municipales sont prévues sur les trois premiers dimanches de mai et le samedi 24, le Mont-Liban ouvrant le bal le 4. Le scrutin a été reporté à trois reprises, en 2022, 2023 et 2024. Le 24 avril, M. Makkawi avait déjà annoncé que « le nombre de municipalités dans lesquelles le résultat électoral a été déterminé par acclamation était de 36 sur 330 dans le Mont-Liban, la plupart étant de petites municipalités ». Transport sécurisé des urnes électorales Plus tôt dans la journée, le ministre libanais de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, avait affirmé, lors d'une réunion au Sérail de Baabda, dans le Mont-Liban, que les récents « développements sécuritaires » n'affecteraient pas les élections, alors qu'une frappe israélienne a visé dimanche le quartier de Hadath, dans la banlieue sud de Beyrouth, et que le sud du pays continue d'être bombardé quasiment quotidiennement. La banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah, a été frappée à trois reprises par l'aviation israélienne depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 27 novembre 2024, dont une fois en pleine nuit sans avertissement préalable. À lire aussi Le ministère de l'Intérieur est prêt à superviser les élections, annonce Nawaf Salam Lors de sa visite, le ministre Hajjar a été accueilli par M. Makkawi, ainsi que par des présidents de municipalité de la région, des responsables des services électoraux et des représentants des agences de sécurité pour la zone. Ahmad Hajjar a inspecté les préparatifs en vue du scrutin à Baabda, notamment concernant les urnes électorales, et a été informé de l'état d'avancement des préparatifs dans le mohafazat. Il a souligné que la livraison de ces urnes dans les différents bureaux de vote doit se faire « de manière sécurisée afin de garantir le bon déroulement du processus, avec précision et intégrité ». « Après ma rencontre avec le mohafez et les présidents de municipalité, je peux confirmer que tout est prêt », a lancé M. Hajjar, espérant un scrutin « fluide et sans encombre ». Il a encore déclaré que « les développements sécuritaires ne nous empêcheront pas de respecter cette échéance constitutionnelle. » Deriane attaché à la tenue des élections M. Hajjar s'est ensuite rendu à Dar el-Fatwa, siège de la plus haute autorité sunnite du Liban, où il a rencontré le mufti de la République, Abdellatif Deriane. À l'issue de cette réunion, il a souligné que le mufti Deriane est « attaché à la tenue des élections municipales, ainsi qu'au maintien de la parité (entre musulmans et chrétiens) dans la ville de Beyrouth. » Des observateurs notent que la parité musulmano-chrétienne au sein du conseil municipal de Beyrouth — bien qu'elle ne soit pas inscrite dans la loi, mais repose sur un consensus tacite — pourrait être remise en question en raison du boycott des élections par l'ancien Premier ministre Saad Hariri et son parti, le Courant du Futur, principal parti sunnite de Beyrouth.

