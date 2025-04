Terrifiante tyrannie

Une nouvelle page de l’histoire s’écrit sous nos yeux à une vitesse sidérante. De retour au pouvoir depuis trois mois, un Néron fait trembler l’empire et ses partenaires. Indépendamment de la justesse économique douteuse de ses instincts, il a surtout terni l’image déjà dégradée de la puissance américaine par son outrance inédite. Plus grave encore, la plus vieille république démocratique du monde moderne prend des allures de tyrannie. Il fait arrêter des gens au mépris de la Constitution, il a rétabli la loi du plus fort et du plus riche, il a encouragé l’épuration ethnique des Palestiniens et a même déjà parlé de briguer un troisième mandat. Ses projets rocambolesques resteront comme des stigmates dans l’histoire du monde. Alors qu’il promettait la prospérité à ses fans bien crédules, il manipule les cours de Bourse et enrichit ses amis. Je pense aujourd’hui à ceux qui prennent la démocratie pour argent comptant. Qui critiquent le système et refusent parfois de voter. Que ce marasme puisse leur apprendre à quel point une république peut être fragile. Et à quelle vitesse tout peut basculer. Dans les pays où ils hésiteront encore à aller aux urnes, qu’ils se rappellent ce terrifiant début 2025. Et dans notre Liban qui lèche encore les plaies de sa dernière guerre inutile, dans ce pays martyr qui se rappelle aujourd’hui les 50 ans de la guerre civile qui l’a précipité dans le déclin, puissent les âmes de bonne volonté se remettre au travail ensemble, loin des tyrannies qui se divisent le monde. Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

