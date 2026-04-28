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Moyen-Orient - Entretien

« La fusion Bennett-Lapid ne semble pas encore en mesure de bouleverser l’équilibre électoral »

En Israël, l’annonce d’un nouveau parti réunissant les deux anciens Premiers ministres pour battre Benjamin Netanyahu suscite des espoirs. Le point avec Beth Oppenheim, de l’ECFR.

L'OLJ / Propos recueillis par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 28 avril 2026 à 00h00

« La fusion Bennett-Lapid ne semble pas encore en mesure de bouleverser l’équilibre électoral »

Les anciens Premiers ministres israéliens Naftali Bennett et Yaïr Lapid lors de l'annonce d'une fusion de leurs partis à l'approche des législatives prévues d'ici à octobre, le 26 avril 2026. Photo Gideon Markowicz/Reuters

Tant bien que mal, ils avaient dirigé ensemble le pays entre 2021 et 2022, avant de devoir dissoudre la Knesset, laissant la place à Benjamin Netanyahu. Naftali Bennett, tenant d’une droite dure, et Yaïr Lapid, de centre droit, ont annoncé dimanche 26 avril la création d’un parti commun, « Ensemble », à l’approche des législatives en Israël prévues pour octobre, et qui serait mené par le premier. Une décision qui intervient alors que le parti de ce dernier est crédité, depuis la guerre en Iran, d’arriver en tête devant le Likoud du Premier ministre, selon certains sondages.D’après les observateurs, l’objectif serait surtout de rallier Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée, pour écarter le chef de l’exécutif, leur alliance gouvernementale s’étant auparavant reposée sur un parti arabe, une option désormais exclue. Se...
Tant bien que mal, ils avaient dirigé ensemble le pays entre 2021 et 2022, avant de devoir dissoudre la Knesset, laissant la place à Benjamin Netanyahu. Naftali Bennett, tenant d’une droite dure, et Yaïr Lapid, de centre droit, ont annoncé dimanche 26 avril la création d’un parti commun, « Ensemble », à l’approche des législatives en Israël prévues pour octobre, et qui serait mené par le premier. Une décision qui intervient alors que le parti de ce dernier est crédité, depuis la guerre en Iran, d’arriver en tête devant le Likoud du Premier ministre, selon certains sondages.D’après les observateurs, l’objectif serait surtout de rallier Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée, pour écarter le chef de l’exécutif, leur alliance gouvernementale s’étant auparavant reposée sur un parti...
commentaires (2)

Bennett et Lapid ne s'entendent pas et cela n'est pas pres de changer... Quant a Bibi, si l'Iran perd la guerre et que le Hezbollah est definitivement neutralise, il sera reelu premier ministre, pour la "enieme" fois consecutive !

Frank Nouma

16 h 35, le 28 avril 2026

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Commentaires (2)

  • Bennett et Lapid ne s'entendent pas et cela n'est pas pres de changer... Quant a Bibi, si l'Iran perd la guerre et que le Hezbollah est definitivement neutralise, il sera reelu premier ministre, pour la "enieme" fois consecutive !

    Frank Nouma

    16 h 35, le 28 avril 2026

  • aucune chance

    Dorfler lazare

    16 h 11, le 28 avril 2026

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