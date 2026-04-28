« La fusion Bennett-Lapid ne semble pas encore en mesure de bouleverser l’équilibre électoral »

Tant bien que mal, ils avaient dirigé ensemble le pays entre 2021 et 2022, avant de devoir dissoudre la Knesset, laissant la place à Benjamin Netanyahu. Naftali Bennett, tenant d’une droite dure, et Yaïr Lapid, de centre droit, ont annoncé dimanche 26 avril la création d’un parti commun, « Ensemble », à l’approche des législatives en Israël prévues pour octobre, et qui serait mené par le premier. Une décision qui intervient alors que le parti de ce dernier est crédité, depuis la guerre en Iran, d’arriver en tête devant le Likoud du Premier ministre, selon certains sondages.D’après les observateurs, l’objectif serait surtout de rallier Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée, pour écarter le chef de l’exécutif, leur alliance gouvernementale s’étant auparavant reposée sur un parti arabe, une option désormais exclue. Se... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Tant bien que mal, ils avaient dirigé ensemble le pays entre 2021 et 2022, avant de devoir dissoudre la Knesset, laissant la place à Benjamin Netanyahu. Naftali Bennett, tenant d’une droite dure, et Yaïr Lapid, de centre droit, ont annoncé dimanche 26 avril la création d’un parti commun, « Ensemble », à l’approche des législatives en Israël prévues pour octobre, et qui serait mené par le premier. Une décision qui intervient alors que le parti de ce dernier est crédité, depuis la guerre en Iran, d’arriver en tête devant le Likoud du Premier ministre, selon certains sondages.D’après les observateurs, l’objectif serait surtout de rallier Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée, pour écarter le chef de l’exécutif, leur alliance gouvernementale s’étant auparavant reposée sur un parti...

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