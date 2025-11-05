ADVANCE dévoile sa nouvelle identité de marque et inaugure sa succursale phare de Naccache

Marquant un tournant après 24 ans d’existence, Advanced Car Rental adopte un nouveau nom et une nouvelle identité : ADVANCE, première marque libanaise de mobilité pensée autour du client. L’ouverture de la succursale phare de Naccache incarne ce changement avec un design, une expérience et une vision entièrement renouvelés.

Le rebranding traduit la transformation d’une entreprise de location traditionnelle en partenaire de mobilité complet, offrant des solutions flexibles et personnalisées : location quotidienne ou longue durée, et service premium RedTie™️ avec chauffeur.

« Chez ADVANCE, la mobilité commence avec vous, déclare Shady Younis, co-CEO. Cette transformation reflète une marque libanaise tournée vers l’avenir, à l’écoute des besoins des gens, qui conçoit des solutions intelligentes et responsables pour simplifier leurs déplacements. »

Nouvelle identité visuelle, expérience modernisée et approche centrée sur le client s’alignent sur le slogan : « ADVANCE votre parcours – à votre manière ». La succursale de Naccache illustre cette promesse à travers ses trois pôles : Rent, Lease et RedTie™️.

Ancrée au Liban mais résolument tournée vers l’avenir, ADVANCE s’engage dans une mobilité responsable, compensant 28 % de ses émissions via l’initiative Carbon-Free Journey. L’entreprise reste aussi un acteur solidaire : soutien logistique durant la pandémie, aide humanitaire après l’explosion au port de Beyrouth et mobilisation lors de la guerre de 2023.

« Ce rebranding n’est pas une rupture, mais l’expression de notre engagement envers nos clients et notre volonté d’avancer avec eux », conclut Shady Younis. Et Tarek Younis, co-CEO, d’ajouter : « Voici ADVANCE, conçue pour répondre aux besoins de mobilité avec la plus haute qualité. »