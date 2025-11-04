Le ministre soudanais de la Défense affirme que la guerre contre les paramilitaires va « continuer »

Le ministre soudanais de la Défense a affirmé mardi que la guerre contre les paramilitaires allait « continuer », après une réunion du Conseil de défense et de sécurité qui a discuté d'une proposition américaine de cessez-le-feu.

« Nous remercions l'administration Trump pour ses efforts et ses propositions afin de parvenir à la paix », a déclaré le ministre, Hassan Kabroun, dans un discours télévisé. « Les préparatifs pour la bataille du peuple soudanais sont en cours », a-t-il ajouté en affirmant que la guerre était un droit « légitime ».