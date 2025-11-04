Menu
Le ministre soudanais de la Défense affirme que la guerre contre les paramilitaires va « continuer »


AFP / le 04 novembre 2025 à 18h48

Des habitants d'Omdurman manifestent le 31 octobre 2025 pour protester contre les « atrocités » commises par les Forces de soutien rapide à El-Fasher, dans l'ouest du Soudan. AFP ou concédants de licence. Omdurman (AFP) EBRAHIM Hamid/AFP

Le ministre soudanais de la Défense a affirmé mardi que la guerre contre les paramilitaires allait « continuer », après une réunion du Conseil de défense et de sécurité qui a discuté d'une proposition américaine de cessez-le-feu. 

« Nous remercions l'administration Trump pour ses efforts et ses propositions afin de parvenir à la paix », a déclaré le ministre, Hassan Kabroun, dans un discours télévisé. « Les préparatifs pour la bataille du peuple soudanais sont en cours », a-t-il ajouté en affirmant que la guerre était un droit « légitime ».

