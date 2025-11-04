Le Hamas annonce la remise d'une nouvelle dépouille d'un soldat israélien mardi soir

La branche armée du Hamas a annoncé mardi qu'elle allait rendre à 20h (heure locale) la dépouille d'un soldat israélien retrouvé dans le quartier de Choujaaya, dans l'est de Gaza-ville.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam « remettront le corps d'un des prisonniers de l'occupation (israélienne), à 20h heure de Gaza », soit 18h GMT, selon un communiqué publié sur sa chaîne Telegram.

« Nous continuons à travailler à l'achèvement du processus de remise des corps des captifs israéliens malgré les difficultés et les obstacles, et nous œuvrons pour achever l'ensemble du processus d'échange dès que possible », a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, dans un autre communiqué.

Depuis le début de la trêve, le mouvement palestinien a libéré 20 otages survivants en échange de la libération de près de 2 000 prisonniers palestiniens et a commencé à restituer les dépouilles de ceux qui ont été tués.

Sur 28 corps concernés, 20 ont déjà été rendus dont 18 Israéliens, un Thaïlandais et un Népalais. Huit otages décédés doivent encore être rendus.

Malgré des attaques israéliennes quotidiennes contre l'enclave, ayant tué au moins 240 Palestiniens depuis le début du cessez-le-feu, d'après le ministère de la Santé de Gaza, une trêve fragile se maintient à Gaza depuis le 10 octobre, dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis, prévoyant le retour de tous les otages enlevés en Israël, vivants ou morts.

Israël a plusieurs fois accusé le Hamas de ralentir le processus de restitution des corps. Le mouvement palestinien affirme que cette lenteur s'explique par le fait que de nombreuses dépouilles sont enfouies sous les décombres de Gaza.