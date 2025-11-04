Le patron de l'ONU dénonce les « violations continues » du cessez-le-feu à Gaza 

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est dit mardi « profondément préoccupé par les violations continues » du cessez-le-feu à Gaza, censé mettre fin à deux ans de guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas palestinien. Ces violations « doivent cesser et toutes les parties doivent respecter les décisions de la première phase de l'accord de paix », a dit Antonio Guterres lors d'une conférence de presse en marge du deuxième sommet mondial pour le développement social à Doha.

Une trêve fragile tient à Gaza depuis le 10 octobre, dans le cadre d'un accord négocié par les Etats-Unis ayant permis la libération de tous les otages vivants enlevés en Israël le 7-Octobre. Mais la restitution des dépouilles des otages morts, qui aurait dû avoir lieu en même temps, prend plus de temps. Israël accuse le Hamas de violer l'accord de trêve, le Hamas affirme que la localisation des corps est plus compliquée que prévue dans le territoire détruit par la guerre. Israël a également violé le cessez-le-feu en bombardant plusieurs fois Gaza, disant agir en représailles à des tirs ayant tué trois de ses soldats, faisant au moins 45 morts le 19 octobre, et 104 dont près de 50 enfants le 28 octobre, selon des sources palestiniennes.

L'offensive israélienne à Gaza a fait 68.865 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé.