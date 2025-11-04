Le puissant typhon Kalmaegi inonde le centre des Philippines, 2 morts

Les Philippins trouvent refuge sur les toits pour échapper aux inondations provoquées par les pluies et vents violents du puissant typhon Kalmaegi qui traverse l'archipel mardi et a tué au moins deux personnes. A 08H00 (00h00 GMT), le typhon se déplaçait vers l'ouest à travers les îles centrales de Cebu et Negros, avec des vents de 150 km/h et des rafales de 185 km/h renversant arbres et lignes électriques.

Le typhon est entré par l'est de l'archipel lundi peu avant minuit (15H00 GMT), touchant terre au niveau de la province des îles Dinagat, dans l'archipel des îles Visayas, dans l'est du pays, avec des rafales pouvant atteindre les 205km/h, d'après le service météorologique national.

« Des personnes bloquées sur les toits demandent à être secourues », a indiqué par téléphone à l'AFP Rhon Ramos, responsable de l'information à Cebu, ajoutant que certains centres d'évacuation ont eux-mêmes été inondés. Des voitures flottent dans les rues inondées, d'après des images récupérées par l'AFP.

« L'eau est montée si vite. D'après ce qu'on m'a dit, les inondations ont commencé vers 3 heures du matin. A 4 heures, la situation était déjà incontrôlable, les gens ne pouvaient plus sortir (de leurs maisons) », témoigne Don del Rosario, 28 ans. Il fait partie des résidents de Cebu City qui ont cherché à se réfugier dans les étages supérieurs de leurs habitations alors que la tempête faisait rage. « Je vis ici depuis 28 ans, et c'est de loin la pire catastrophe que nous ayons connue. »

Des centaines de personnes qui vivaient à l'intérieur de tentes dans des camps installés après le séisme de magnitude 6,9 qui a secoué l'île fin septembre ont également été « évacuées de force pour leur propre sécurité », a déclaré Rhon Ramos.

Le directeur adjoint du Bureau de la protection civile, Rafaelito Alejandro, a dit à une radio locale que 387.000 personnes avaient été évacuées de la trajectoire du typhon, et qu'un homme a été tué par la chute d'un arbre dans la province de Bohol (centre).

Une personne âgée est également morte noyée dans la province méridionale de Leyte, a indiqué Danilo Atienza, responsable des secours en cas de catastrophe. « La personne âgée était coincée à l'étage supérieur et incapable de recevoir de l'aide », a-t-il expliqué à la radio DZMM.

D'autres tempêtes attendues

Chaque année, une vingtaine de tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées. Après Kalmaegi, la météorologue Charmaine Varilla s'attend à ce que « trois à cinq » autres tempêtes frappent le pays asiatique d'ici la fin de l'année.

Le phénomène climatique naturel La Niña, qui refroidit les températures de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial, s'accompagne généralement d'un nombre plus élevé de typhons, explique-t-elle à l'AFP.

« Pour l'instant, il y a de fortes pluies et des vents violents. Nous sommes assis sur les escaliers et nous prions tout en essayant d'évaluer la force du typhon », a rapporté lundi soir à l'AFP Miriam Vargas, 34 ans, se tenant dans le noir avec ses deux enfants à Dinagat, la tempête ayant coupé l'électricité.

Roel Montesa, un responsable de la gestion des catastrophes naturelles de la province de Leyte, au nord de Dinagat, avait indiqué un peu plus tôt lundi que des évacuations étaient en cours à Palo et Tanauan.

Ces deux circonscriptions, peuplées au total de 140.000 personnes selon le dernier recensement de 2024, avaient déjà été frappées durement en 2013 par le super-typhon Haiyan, qui avait tué au moins 6.000 personnes.

Les Philippines ont été frappées en septembre par les meurtriers tempête Bualoi et typhon Ragasa. Selon les experts, le changement climatique favorise des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.