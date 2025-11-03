Le Liban pourrait réduire la caution d'Hannibal Kadhafi, selon une source judiciaire

Le Liban est prêt à examiner la réduction ou l'annulation de la gigantesque caution de 11 millions de dollars réclamée pour la libération d'Hannibal Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, ont affirmé lundi son avocat et un responsable judiciaire.

Les autorités libanaises ont arrêté Hannibal Kadhafi en 2015 et l'ont accusé d'avoir dissimulé des informations sur la disparition du religieux chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978. Aujourd'hui âgé de 49 ans, selon son avocat, M. Kadhafi avait environ deux ans au moment de cette disparition.

Un responsable de la justice, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a précisé à l'AFP qu'une délégation libyenne s'était entretenue lundi avec des représentants judiciaires libanais et avec le président Joseph Aoun. Selon la même source, la délégation a remis au juge chargé d'enquêter sur la disparition de M. Sadr « une copie des enquêtes menées par les autorités libyennes sur l'affaire Sadr, ainsi que les transcriptions des interrogatoires d'un certain nombre de responsables politiques et de sécurité du régime de l'ancien président Mouammar Kadhafi ».

Le responsable a évoqué une « grande souplesse » côté libanais dans l'affaire Hannibal Kadhafi, « la caution de 11 millions de dollars pouvant être réduite au minimum... afin qu'elle ne fasse plus obstacle à la libération d'Hannibal ». Le juge libanais semble également disposé à lever l'interdiction de voyager imposée à Hannibal Kadhafi, a-t-il ajouté. L'avocat français Laurent Bayon a pour sa part déclaré à l'AFP que la caution « devrait être considérablement réduite, voire annulée ». Selon lui, la caution est divisée en deux parties : « 10 millions de dollars pour les victimes et un million de dollars à titre de garantie de comparution ».

Le juge pourrait donc décider de ne retenir que la garantie de comparution d'un million de dollars, a précisé l'avocat français de M. Kadhafi, tout en indiquant continuer à demander l'annulation d'une caution « injustifiée ».

Mouammar Kadhafi a été tué lors d'un soulèvement en Libye en 2011, ainsi que trois de ses fils. Hannibal Kadhafi, qui a eu des démêlés judiciaires en France et en Suisse dans les années 2000, avait fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise. Il avait été attiré en territoire libanais par des hommes armés liés au fils d'un des deux compagnons de l'imam Sadr, disparu en même temps que lui. Les autorités libanaises l'avaient sorti des mains de ses ravisseurs pour le placer en détention. Le nom d'Hannibal Kadhafi a été en outre évoqué dans l'affaire du financement libyen de la campagne de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans de prison dans ce dossier.