Des incendies continuent de ravager forêts et oliveraies à travers le Akkar

Une série d’incendies a continué de ravager lundi plusieurs forêts et champs d'oliviers à travers le Akkar, après s'être déclarés dans la soirée de dimanche, selon notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak.

Malgré les efforts continus des équipes de pompiers et de la Défense civile pour lutter contre les flammes, de nouveaux foyers se sont déclarés dans différentes zones après que d’autres ont été maîtrisés. Après les premiers incendies apparus dans les forêts de Andqet et de Tikrit, ainsi que dans les oliveraies de Chadra, un important brasier s’est déclaré lundi matin dans une zone forestière à la périphérie Kobeyate. D'autres informations font état de nouveaux incendies dans les montagnes surplombant les localités de Mechta Hammoud, Mechta Hassan et Chadra.

Aucune information sur d'éventuelles victimes ne sont pour l'instant disponibles.

D'épaisses colonnes de fumée continuent de s'élever de la région, tandis que les flammes continuent de se propager en raison d'un vent sec soufflant du nord-est, poursuit notre correspondant, ajoutant que celles-ci se sont rapprochées de certaines habitations situées dans des montagnes escarpées, compliquant l’accès des camions de la Défense civile.

De nombreux sinistres ont émaillé la période estivale dans le Akkar, alors que les températures ont atteint des niveaux records de chaleur dans le pays.