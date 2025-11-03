La famine s'étend à deux nouvelles régions de l'ouest et du sud du pays, selon un rapport mandaté par l'ONU

La famine s'est étendue à deux nouvelles régions du Soudan, notamment à la ville d'El-Facher, dans l'ouest, prise par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) la semaine dernière, selon un rapport mandaté par les Nations unies, publié lundi.

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme mandaté par les Nations unies et basé à Rome, a déclaré que la famine avait été notamment confirmée dans la ville assiégée de Kadugli, dans l'Etat du Kordofan-Sud, et que vingt autres régions du Darfour et du Kordofan voisin étaient également menacées par la famine.