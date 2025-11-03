Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Soudan

La famine s'étend à deux nouvelles régions de l'ouest et du sud du pays, selon un rapport mandaté par l'ONU


AFP / le 03 novembre 2025 à 17h40

Des membres de la RSF en train d'arrêter un combattant connu sous le nom d'Abu Lulu (à gauche) à El-Fasher, dans la région du Darfour occidental, déchirée par la guerre, au Soudan. Photo AFP/ FORCES SOUDANAISES DE SOUTIEN RAPIDE (RSF)

La famine s'est étendue à deux nouvelles régions du Soudan, notamment à la ville d'El-Facher, dans l'ouest, prise par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) la semaine dernière, selon un rapport mandaté par les Nations unies, publié lundi. 

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme mandaté par les Nations unies et basé à Rome, a déclaré que la famine avait été notamment confirmée dans la ville assiégée de Kadugli, dans l'Etat du Kordofan-Sud, et que vingt autres régions du Darfour et du Kordofan voisin étaient également menacées par la famine.

La famine s'est étendue à deux nouvelles régions du Soudan, notamment à la ville d'El-Facher, dans l'ouest, prise par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) la semaine dernière, selon un rapport mandaté par les Nations unies, publié lundi. 

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme mandaté par les Nations unies et basé à Rome, a déclaré que la famine avait été notamment confirmée dans la ville assiégée de Kadugli, dans l'Etat du Kordofan-Sud, et que vingt autres régions du Darfour et du Kordofan voisin étaient également menacées par la famine.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés