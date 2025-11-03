Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - IA

Microsoft annonce 15,2 milliards de dollars d'investissements aux Emirats arabes unis


AFP / le 03 novembre 2025 à 17h23

Un employé de Microsoft visite le campus du centre de données Microsoft à Mount Pleasant, dans le Wisconsin, aux États-Unis, le 18 octobre 2025. Photo REUTERS/Audrey Richardson/Photo d'archive

Microsoft a annoncé lundi des investissements de 15,2 milliards de dollars, essentiellement dans l'intelligence artificielle (IA), aux Emirats arabes unis d'ici à 2029, en affirmant avoir obtenu une licence pour importer des puces avancées dans le pays du Golfe. 

Le géant technologique américain, qui a investi 7,3 milliards de dollars dans le pays depuis 2023, dépensera d'ici fin 2029 "plus de 7,9 milliards de dollars" supplémentaires pour continuer à développer l'infrastructure d'IA et de cloud dans le pays, a indiqué son président Brad Smith, dans une lettre publiée en marge d'une visite à Abou Dhabi. 

saa/sar/sg

© Agence France-Presse

Microsoft a annoncé lundi des investissements de 15,2 milliards de dollars, essentiellement dans l'intelligence artificielle (IA), aux Emirats arabes unis d'ici à 2029, en affirmant avoir obtenu une licence pour importer des puces avancées dans le pays du Golfe. 

Le géant technologique américain, qui a investi 7,3 milliards de dollars dans le pays depuis 2023, dépensera d'ici fin 2029 "plus de 7,9 milliards de dollars" supplémentaires pour continuer à développer l'infrastructure d'IA et de cloud dans le pays, a indiqué son président Brad Smith, dans une lettre publiée en marge d'une visite à Abou Dhabi. 

saa/sar/sg

© Agence France-Presse

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés