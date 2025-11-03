OpenAI poursuit sa frénésie d'achats, contrat de 38 milliards de dollars avec Amazon

OpenAI a passé avec AWS, filiale d'informatique à distance ( »cloud ») d'Amazon, un accord portant sur l'acquisition de capacités supplémentaires de développement pour son intelligence artificielle (IA), pour un montant de 38 milliards de dollars.

La start-up à l'origine de ChatGPT poursuit sa campagne d'achats massifs de puissance de calcul et de stockage, que ce soit auprès de fournisseurs de « cloud » comme AWS ou de fabricants de puces, pour s'assurer de ne pas être entravé dans la course à l'IA.

OpenAI ambitionne d'être le premier acteur du secteur à mettre au point un modèle d'IA générale, ou AGI, qui égalerait l'ensemble des capacités intellectuelles humaines. Les avis divergent sur ce point, certains spécialistes prédisant l'arrivée de l'AGI dans les prochaines années, d'autres dans une décennie au mieux, voire jamais. « Développer l'IA la plus avancée nécessite des capacités de calcul massives et fiables », a expliqué le patron d'OpenAI, Sam Altman, cité dans un communiqué publié lundi.

« Notre partenariat avec AWS renforce l'écosystème qui va soutenir cette nouvelle phase et rendre l'IA avancée accessible à tous ». La semaine dernière, Sam Altman avait révélé qu'OpenAI avait contracté des engagements portant sur 1.400 milliards de dollars auprès des fournisseurs de « cloud » et de l'industrie des semi-conducteurs. Ces contrats vont nécessiter 30 gigawatts (GW) d'électricité, soit plus de 2% de la puissance totale installée aux Etats-Unis fin 2023, selon des chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Une partie des investisseurs affichent de plus en plus ostensiblement leur circonspection devant la frénésie d'achats de cette société aux revenus projetés à 13 milliards de dollars environ cette année et qui ne sera pas rentable avant 2029, de l'aveu même de Sam Altman.

Interrogé sur le sujet dans un épisode du podcast « BG2 Pod » mis en ligne vendredi, Sam Altman a montré des signes d'agacement et répondu qu'OpenAI allait réaliser « bien plus » de chiffre d'affaires que cette estimation. « Nous prévoyons que nos revenus vont continuer à croître fortement », a-t-il poursuivi.

Nvidia toujours devant

La transaction avec AWS porte sur sept ans et assure à OpenAI des disponibilités de « cloud » supplémentaires dès maintenant, avec un déploiement complet avant la fin 2026.

Les infrastructures de « cloud » qu'AWS va mettre au service de l'entreprise californienne s'appuieront essentiellement sur des processeurs du géant Nvidia, les désormais fameux GPU (graphics processing unit), considérés comme les plus performants du marché. Ils ne seront pas utilisés seulement pour les travaux sur les nouveaux modèles d'OpenAI mais aussi pour faire fonctionner ChatGPT et gérer les requêtes des plus de 800 millions d'utilisateurs hebodamandaires de l'interface, a précisé l'entreprise californienne.

La nouvelle a propulsé le cours d'Amazon qui, vers 15H35 GMT, prenait près de 4,46% à la Bourse de New York.

Nvidia était également en verve (+2,55%), soutenu tant par l'accord entre OpenAI et Amazon que par une autre annonce, celle de Microsoft qui va louer des puces et serveurs supplémentaires au prestataire de cloud Iren, pour un total de 9,7 milliards de dollars.

OpenAI fait le choix des puces Nvidia, plutôt que de celles développées par AWS lui-même, les Trainium, qui ont atteint, selon les spécialistes, des niveaux de performance désormais proches des GPU du numéro un mondial du secteur. Partenaire privilégié d'OpenAI, dont il contrôle 27% du capital après avoir investi plus de 13 milliards de dollars, Microsoft s'est ouvert, depuis plusieurs mois, à l'idée que la start-up de San Francisco aille chercher ailleurs des capacités de cloud.

La commande passée à Iren montre d'ailleurs que Microsoft, pourtant lui-même fournisseur de cloud, ne parvient plus à répondre à l'ensemble de la demande de ses clients en matière de stockage et de traitement de données. « La demande reste significativement plus élevée que nos capacités disponibles », a admis mercredi la directrice financière, Amy Hood, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats de Microsoft, une situation qui devrait perdurer au moins jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, soit fin juin.